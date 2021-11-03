За неделю пассажиры растеряли в Пулково 9 млн рублей. Больше всего оставил тот, кто декларировал валюту

Незнание и игнорирование таможенных правил недёшево обошлось иностранцам в петербургском аэропорту. В Пулково они заходили рублёвыми миллионерами, но унести смогли не больше 10 тысяч долларов.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 3 ноября, за последнюю неделю октября туристы вынужденно оставили на таможенном посту Пулково 46 тысяч долларов и около 70 тысяч евро. В пересчёте на рубли это более 9 миллионов.

Фото: СЗТУ Фото: СЗТУ Поделиться Поделиться







Европейскую валюту выложил гражданин Германии, прилетевший из Берлина. Там он дисциплинированно задекларировал порядка 80 тысяч евро и в Петербурге свернул в «зелёный» коридор, несмотря на необходимость повторно заполнить документы по прибытии на территорию Евразийского экономического союза.

