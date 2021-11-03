За неделю пассажиры растеряли в Пулково 9 млн рублей. Больше всего оставил тот, кто декларировал валюту

Незнание и игнорирование таможенных правил недёшево обошлось иностранцам в петербургском аэропорту. В Пулково они заходили рублёвыми миллионерами, но унести смогли не больше 10 тысяч долларов.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 3 ноября, за последнюю неделю октября туристы вынужденно оставили на таможенном посту Пулково 46 тысяч долларов и около 70 тысяч евро. В пересчёте на рубли это более 9 миллионов.
Европейскую валюту выложил гражданин Германии, прилетевший из Берлина. Там он дисциплинированно задекларировал порядка 80 тысяч евро и в Петербурге свернул в «зелёный» коридор, несмотря на необходимость повторно заполнить документы по прибытии на территорию Евразийского экономического союза.
По 33 тысячи долларов увозили из Петербурга мужчина из США, летевший в Хельсинки, и покидающий страну гражданин Узбекистана. Оба также решили, что декларировать им нечего.
«В двух последних случаях перемещаемые гражданами суммы образуют крупный размер незаконно перемещаемых денежных средств, а в первом случае — особо крупный размер. По данным фактам Пулковской таможней проводятся проверочные мероприятия», — уточнили в управлении.
В перемещениях пассажиров не ограничивали, но покинуть аэропорт они смогли только с недекларируемым лимитом в 10 тысяч долларов. Всё, что сверх этой суммы, изъято для разбирательства как объект правонарушения.