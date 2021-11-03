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Подростки из шалости подожгли дом в Тверской области. Закончилось не по-детски — тремя трупами

СК возбудил уголовное дело о гибели трех человек при пожаре в Конаково

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Подростки играли с огнем и случайно подожгли заброшенный деревянный дом в городе Конаково Тверской области. В результате происшествия погибли три человека.

Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Как сообщает 3 ноября телеграм-канал Baza, пожар устроили двое мальчиков 11 и 13 лет. Они принесли с собой аэрозольный баллончик, подожгли его и закинули в деревянный дом. Огонь очень быстро распространился, и в итоге здание сгорело почти целиком.

По данным регионального управления СК РФ, происшествие случилось 1 ноября. После тушения пожара в сгоревшем доме были обнаружены тела трех человек. В настоящий момент личности погибших устанавливаются.

Уточняется, что школьников, игравших с огнем, нашли. Они уже подтвердили, что случайно подожгли здание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Комментарии (3)

Karl111
Они принесли с собой аэрозольный баллончик, подожгли его и закинули в деревянный дом.
Случайно
Штиль
Вы издеваетесь?! Формулировка - "шаливших с огнём"?!
Никто не научил, что чужое - это не твоё и нельзя им пользоваться, а уж тем более поджигать.
Родители, айда выплачивать штрафы и компенсацию!
ДЮрьевич
Думаю детишки совсем не случайно сожгли бомжей, которые жили в этом доме
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