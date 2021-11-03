Подростки из шалости подожгли дом в Тверской области. Закончилось не по-детски — тремя трупами

Подростки играли с огнем и случайно подожгли заброшенный деревянный дом в городе Конаково Тверской области. В результате происшествия погибли три человека.
Как сообщает 3 ноября телеграм-канал Baza, пожар устроили двое мальчиков 11 и 13 лет. Они принесли с собой аэрозольный баллончик, подожгли его и закинули в деревянный дом. Огонь очень быстро распространился, и в итоге здание сгорело почти целиком.
По данным регионального управления СК РФ, происшествие случилось 1 ноября. После тушения пожара в сгоревшем доме были обнаружены тела трех человек. В настоящий момент личности погибших устанавливаются.
Уточняется, что школьников, игравших с огнем, нашли. Они уже подтвердили, что случайно подожгли здание. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».