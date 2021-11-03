Продажи «Автоваза» в октябре снизились почти на треть после сентябрьского падения на 50%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России в октябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 30,9%, до 25,6 тыс. штук. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе «Автоваза».



К предыдущему месяцу продажи выросли на 48,7%. «В октябре марка показала позитивную динамику на фоне продолжающегося дефицита электронных компонентов», — отметили в компании.



Продажи автомобилей Lada падают не первый месяц. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи марки упали месяц к месяцу на 51%, до 17 189 штук. При этом за январь — сентябрь было продано 268,8 тыс. машин, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

