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Продажи «Автоваза» в октябре снизились почти на треть после сентябрьского падения на 50%

В октябре продажи «Автоваза» упали более чем на 30%

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России в октябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года на 30,9%, до 25,6 тыс. штук. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе «Автоваза».

К предыдущему месяцу продажи выросли на 48,7%. «В октябре марка показала позитивную динамику на фоне продолжающегося дефицита электронных компонентов», — отметили в компании.

Продажи автомобилей Lada падают не первый месяц. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи марки упали месяц к месяцу на 51%, до 17 189 штук. При этом за январь — сентябрь было продано 268,8 тыс. машин, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В августе продажи месяц к месяцу снизились на 32%, в июле — выросли на 3%, в июне — на 43%, в мае — на 146%. Пик роста показателя пришелся на апрель, когда продажи Lada выросли более чем в 4 раза, с 9 до 37,9 тыс. автомобилей.

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Комментарии (14)

angel of death
а кто-то себе ещё покупает эти вёдра? =)
Oleg_I
Так у них проблемы с производством, как и у других марок. Нет машин - нет продаж. А машин нет, потому что чипов из Китая не привезли.
Гоша Белградский
Авто для жадных. Или для любителей поковыряться под капотом. Раньше спрос поддерживался низкой ценой. Сейчас, видимо, скрепами...
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