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Новые рекорды по смертям от коронавируса — и в Петербурге, и в России

Число смертей от ковида в Петербурге приближается к московскому показателю

В Северной столице за минувшие сутки зарегистрировано 85 смертей.

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Максимальные показатели демонстрирует летальная статистика в России и в Петербурге.

Как сообщается 3 ноября на портале «Стопкоронавирус.рф», за минувшие сутки в стране зафиксировано 1 189 смертей от COVID-19 против 1 178 накануне (это тоже был рекорд, причём уже очередной). А в Петербурге — 86 против 83 накануне. Последний рекорд в городе был 1 ноября — 85 смертей за минувшие сутки.

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В Москве умерших немного меньше, чем вчера, — 95 против 98.

В целом число подтверждённых жертв коронавируса в России достигло 242 060 человек. Из них в Москве — 31 631, в Петербурге — 24 134, в Московской области — 8 908 человек.

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Комментарии (26)

ПитерецЪ
PS Замечу, что в России , вообще, смертность от ковида, на душу населения, гораздо больше , чем в развитых европейских странах. (Чем в Китае или Вьетнаме , и др,. тоже)
Да, одна из причин - гораздо меньше вакцинированных на душу населения. Но есть и другие причины, полагаю
angel of death
Бурные апплодисменты перседенту Путину... Ведь это его личная заслуга... =)))))
264068401
В России в будущем могут ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации от ковида, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его мнению, если введение принудительной вакцинации для ряда категорий граждан не поможет, то власти перейдут к более радикальным решениям.

Оздоравливающий расстрел - что может быть более гуманным и человеколюбивым. А как вы хотели, фашизм другим не бывает. Концлагеря тоже вначале создавали как место перевоспитания. А потом обнаружили, что перевоспитывать предстоит слишком многих. Дешевле оказалось сжигать.

"Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА", - сообщил премьер Италии Марио Драги.

И что Путину делать? Обниматься с Си в видеорежиме, с батькой в Сочи и колоть россиян каждые полгод
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