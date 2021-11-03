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Заместитель председателя комздрава Петербурга возвращается в Москву с благодарностью от Беглова. Чиновник уходит в Минздрав

Зампред комздрава Петербурга уходит на работу в Минздрав

Из комитета по здравоохранению Петербурга уходит заместитель председателя Евгений Антипов. Чиновник уезжает на работу в Москву.

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Как сообщили в Смольном 3 ноября, глава комздрава Дмитрий Лисовец вручил бывшему заместителю Евгению Антипову благодарность губернатора за эффективную гражданскую службу. Антипов переходит на работу в Минздрав РФ. В комздраве чиновник отвечал за организацию стационарной помощи, санаторное лечение и детское здравоохранение.

На работу в Смольный московский врач Антипов пришёл в апреле 2019 года. Дмитрий Лисовец характеризовал его как «очень работоспособного, профессионального и честного человека». Антипов и Лисовец знакомы 28 лет, учились в одной группе в Военно-медицинской академии.

Евгений Юрьевич Антипов в 1990–1997 годах учился в петербургской Военно-медицинской академии им. Кирова, с 1997 по 2000 год — служба. Потом учеба в Государственном институте усовершенствования врачей МО РФ — 2001–2003 годы. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию «О морфофункциональной достаточности внутриорганного кровеносного русла тонкой кишки в патогенезе послеоперационного перитонита при устранении острой кишечной непроходимости» (экспериментально-клиническое исследование). Работал в московских клиниках: больнице Управделами президента, частной клинике «Семейный доктор».

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Комментарии (7)

al_je
Рекорд по смертности в регионе теперь причина уйти на повышение с благодарностью губернатора? Есть что передать как опыт?
А2020
Летун.
Grend
За провалы - повышение!
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