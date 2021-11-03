Заместитель председателя комздрава Петербурга возвращается в Москву с благодарностью от Беглова. Чиновник уходит в Минздрав

Как сообщили в Смольном 3 ноября, глава комздрава Дмитрий Лисовец вручил бывшему заместителю Евгению Антипову благодарность губернатора за эффективную гражданскую службу. Антипов переходит на работу в Минздрав РФ. В комздраве чиновник отвечал за организацию стационарной помощи, санаторное лечение и детское здравоохранение.



На работу в Смольный московский врач Антипов пришёл в апреле 2019 года. Дмитрий Лисовец характеризовал его как «очень работоспособного, профессионального и честного человека». Антипов и Лисовец знакомы 28 лет, учились в одной группе в Военно-медицинской академии.

