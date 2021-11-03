Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью

Учёные федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.
Как сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на Роспатент, снаряд, как ожидается, сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счёт повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединённые гибкими режущими элементами. На подлёте к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягивают в режущую сеть.
Учёные сейчас готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.