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Ядерный центр Росатома придумал снаряд для ловли дронов режущей сетью

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Учёные федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики из Снежинска (Челябинская область) создают боеприпас против беспилотников и авиабомб.

Как сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на Роспатент, снаряд, как ожидается, сможет эффективнее бороться с малоразмерными беспилотниками или управляемыми авиабомбами за счёт повышения площади поражения. Вдоль оси его корпуса расположены метательные блоки, в каждом из которых находится взрывчатка и поражающие элементы — грузы, соединённые гибкими режущими элементами. На подлёте к цели взрывчатка срабатывает, и грузы попарно выстреливаются и растягивают в режущую сеть.

Учёные сейчас готовятся к изготовлению и испытаниям снаряда.

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Комментарии (2)

Alex000
Очередная нанобалалайка для мультиков?
angel of death
где мои нанороботы, а, Роснано? =) очередные бабушкины сказки подъехали.... а лазером когда сосули пилить начнут, а, Валя-стакан? =)))
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