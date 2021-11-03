Военных медиков из Петербурга посылают в новый ковидный центр в Подмосковье

В Московскую область из Петербурга отправится медицинский отряд для помощи гражданскому населению в борьбе с коронавирусом. Подготовка первого отряда численностью более 220 военнослужащих завершена в Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом 3 ноября сообщает Минобороны со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Медиков доставят в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации в ближайшие дни. В составе группы — врачи-инфекционисты, средний и младший медперсонал ВМА, курсанты академии, которые выразили желание участвовать в работе и прошли специальную подготовку.
«Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России», — отмечается в сообщении. Медики будут работать посменно, сутки через двое. Их поселят в гостинично-оздоровительных организациях Московской области.
В дальнейшем для работы в инфекционном центре планируется привлечь ещё больше военных медиков из ведомственных лечебных учреждений.