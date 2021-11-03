Чемпион СССР по боксу помог другу в 90-е, а через 20 лет стал жертвой многомиллионного мошенничества в Петербурге

По версии следствия, семья изготовила в 2018 году поддельные документы на заём в размере 4,5 млн рублей, которые боксер якобы предоставил товарищу, и под видом законности совершенной сделки предоставила указанные документы в Выборгский райсуд. Однако довести преступный умысел до конца у подозреваемых не вышло.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 ноября, сотрудники экономической полиции накануне задержали 66-летнего уроженца Грузии, а также его 67-летнюю жену и 46-летнюю дочь по делу, которое было возбуждено в марте этого года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Потерпевшим по делу проходит известный советский спортсмен, боксер, промоутер, работавший с Валуевым и Рогозиной, Сергей Мичник.

Как рассказал нашему изданию сам Мичник, с задержанным и его семьей он знаком близко. Мужчина — его коллега из мира бокса, с которым он познакомился в 80-е на сборах. В 1997 году он помог товарищу переехать в Петербург с семьей и продолжительное время помогал ему финансово, в том числе давая крупные суммы в долг. Мужчина же с десяток лет уверял, что вернет займы, обещая прибыль от бизнеса, который он затевал то в сфере строительства коттеджей, то в лизинге автомобилей. По словам заслуженного спортсмена, который с 1978 по 1987 входил в сборную СССР по боксу и был чемпионом страны, общий долг семьи составил порядка 100 млн рублей. Мичник уверяет, что его несколько раз пытались физически устранить. После чего он обратился в правоохранительные органы с заявлением.



Пока, по данным АЖУР, все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК — на двое суток. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

