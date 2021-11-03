Закупки Росгвардии и ФСО засекретят

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года будут проводить закрытые тендеры.



Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, с 1 января нового года ведомства, а также подконтрольные им учреждения смогут не раскрывать информацию о своих закупках. Засекреченными останутся тендеры Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.



О намерении Росгвардии и ФСО засекретить свои закупки стало известно в 2019 году, пишет 3 ноября «Газета.Ru». Инициативу объясняли «увеличением количества угроз в отношении объектов государственной охраны».

