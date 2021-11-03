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Закупки Росгвардии и ФСО засекретят

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года будут проводить закрытые тендеры.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, с 1 января нового года ведомства, а также подконтрольные им учреждения смогут не раскрывать информацию о своих закупках. Засекреченными останутся тендеры Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

О намерении Росгвардии и ФСО засекретить свои закупки стало известно в 2019 году, пишет 3 ноября «Газета.Ru». Инициативу объясняли «увеличением количества угроз в отношении объектов государственной охраны».

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Комментарии (30)

angel of death
о да, любой бизнесмен, которому придёт приглашение поучаствовать в таких тендерах, автоматом попадает под статью? LOL =) пусть сами себе поставляют ПК из иностранных частей с ОС Windows =)))) Псевдо-импортозамещатели, чтоб вы всю жизнь на Байкалах сидели, и ваши дети и внуки... =)))))
simak
Ну наконец-то. Надо ещё переименовать эту спецслужбу неясного назначения с засекреченными расходами из бюджета в какую-нибудь менее яркую аббревиатуру и будет полный ажур.
Аппаратчик мокрой классификации
Пелотный проект "секретные расходы министерства обороны" показал свою полную успешность. :))
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