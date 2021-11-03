В Москве всё ещё туманно и отменяют авиарейсы. В Ленобласти тоже туман

ГУ МЧС по Ленобласти со ссылкой на Северо-Западное УГМС предупреждает, что утром 3 ноября видимость может не превышать 500 метров.
Из Москвы туман ушёл ещё не окончательно, хотя он уже не такой плотный, как вчера.
По данным РИА Новости, в аэропорту Нижнего Новгорода остаются шесть самолётов, севших там вчера из-за московского тумана. Они планируют вылететь до 11 часов. По информации «Яндекс.Расписания», на утро 3 ноября в аэропортах Москвы задержаны или отменены около 60 рейсов. В петербургском Пулково, согласно онлайн-табло, задержек на московские рейсы нет. Росавиация заявляет, что московские аэропорты вернулись к штатной работе.
Вчера из-за радиационного тумана в Москве были отменены больше 200 авиарейсов, проблемы были и в других городах. Один из лётчиков во «ВКонтакте» рассказывает о пробках на взлётных полосах и показывает видео из кабины пилотов — взлёт в плотном тумане.