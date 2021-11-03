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«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине, но надежда на плей-офф Лиги чемпионов еще есть

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Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча проходила в Турине 2 ноября.

Петербуржцы уступили со счетом 2:4. За «Ювентус» забили Пауло Дибала (11-я минута, 58-я — с пенальти), Федерико Кьеза (73) и Альваро Мората (82). Первый мяч в ворота туринцев залетел от головы своего же защитника Леонардо Бонуччи на 26-й минуте. Второй на 92-й минуте забил Сердар Азмун.

Таким образом, на счету петербуржцев 3 очка после четырех матчей. Петербуржцы сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого сине-бело-голубые должны победить «Челси» и «Мальмё» и надеяться на поражение «Челси» в матче с «Ювентусом». В этом случае «Зенит» и «Челси» наберут по 9 очков, и итоговое положение в группе определится по дополнительным показателям.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут также на выезде 7 ноября в РПЛ против «Урала» из Екатеринбурга. А на групповом этапе Лиги чемпионов команде нужно провести матч против «Мальмё» (23 ноября) и «Челси» (8 декабря).

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Комментарии (5)

lyolik
Если про этот клуб не писать, то завтра он станет никому не нужен.
Свободу Лёхе!
На мой, скромный взгляд, это лучший состав Зенита за всю его Историю, не унижая всех Титулов, чисто - по Игре! ) Был удивлён составом Артистов, а так же - Техникой Исполнения! ) Да, были там два бразильца, выпадавшие из всего и, да, реально чуть подпортили Игру всего Коллектива но, так бывает.. часто, если не всегда, тут надо же учитывать, что под руководством Российского Тренера были.. - Олимпийские Чемпионы! ) Опять же, на мой скромный взгляд, Клаудиньо.., - Прекрасен в Игре! )
Wert
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Зените, Динамо и Спартаке. 1я команда РФПЛ выносит вторую команду РФПЛ 4:1, и огребает от 8й итальянской лиги 4:2. Увы.
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