«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине, но надежда на плей-офф Лиги чемпионов еще есть

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча проходила в Турине 2 ноября.



Петербуржцы уступили со счетом 2:4. За «Ювентус» забили Пауло Дибала (11-я минута, 58-я — с пенальти), Федерико Кьеза (73) и Альваро Мората (82). Первый мяч в ворота туринцев залетел от головы своего же защитника Леонардо Бонуччи на 26-й минуте. Второй на 92-й минуте забил Сердар Азмун.

Таким образом, на счету петербуржцев 3 очка после четырех матчей. Петербуржцы сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого сине-бело-голубые должны победить «Челси» и «Мальмё» и надеяться на поражение «Челси» в матче с «Ювентусом». В этом случае «Зенит» и «Челси» наберут по 9 очков, и итоговое положение в группе определится по дополнительным показателям.