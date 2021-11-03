«Дамочка непростая, да». Обвиненная в нетрезвом вождении адвокат считает себя жертвой вымогательства

Фото: скриншот видео «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Адвокат Светлана Болотова выбралась из подъезда, неуверенной походкой дошла до автомобиля и поехала. За недолгую езду «Вольво» подбил пару припаркованных машин. Адвокат отрицает участие в ДТП и полагает, что от нее хотят денег.

Светлана Болотова — член адвокатской палаты Санкт-Петербурга с двадцатилетним стажем. Профессиональную карьеру начала следователем милиции. За плечами — работа в известных адвокатских конторах. Восемь лет Болотова предана белому «Вольво» с тремя четверками в госзнаке. Ее машину хорошо знают обитатели многоэтажного дома на проспекте Просвещения.

В шестом часу вечера 11 октября камера подъездного наблюдения сняла странный маневр «Вольво». Проезжая по дворовой территории, он боднул припаркованную машину, проехал по газону и скрылся.

«Фонтанка.ру»

Через полчаса, в 17:40, «Вольво» вернулся. Проезжая по карману, правым бортом прошелся еще по одной припаркованной машине, в которой сидел водитель — петербуржец Владислав Кермен.

«"Вольво" не остановился, я поехал за ним, — вспоминает Владислав. — Догнал у подъезда. Из салона вывалилась женщина в белой куртке. Пытался ее остановить, спрашивал, почему она не остановилась. В ответ услышал типа "Ха-ха, мне ничего не будет"». Женщина скрылась в подъезде. Кермен набрал 112 и перешел в режим длительного ожидания. Заявку пришлось дублировать. Через два часа на Просвещения приехали сотрудники уголовного розыска 59-го отдела Выборгского УМВД. Выбор подразделения обусловили нетипичные обстоятельства ДТП. Предполагаемого участника нужно было «выкуривать» из квартиры. Светлана Болотова вышла с оперативниками на улицу. Там ждали Кермен и семейная пара, чью машину белый «Вольво» протаранил первым. Оперативники упрашивали Болотову запастись терпением до приезда ГИБДД, Кермен вел запись. По его утверждению, женщина якобы представлялась сотрудником полиции и уверяла, что никаких компенсаций за поврежденные автомобили собственники не получат, а еще «сами ей денег принесут». На запись моменты откровений не попали, на память осталась только фраза Болотовой о самой себе: «Да, дамочка непростая».

«Фонтанка.ру»

Cотрудники ГИБДД освидетельствовали Болотову в двенадцатом часу ночи — через пять с лишним часов после столкновений. Результат — алкогольное опьянение.

Формальный итог октябрьского вечера вышел своеобразным. На Болотову составили протокол по статье 12.8 КоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Как правило, ее применяют к водителям, непосредственно задержанным за рулем и освидетельствованным в кратчайшие сроки. Для случаев, аналогичных Болотовой, в КоАП введена другая статья — 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Она запрещает покидать место ДТП и употреблять после него алкоголь и предполагает то же наказание, что и за «пьянку», по 12.8 (лишение прав до двух лет). Тем не менее на Болотову оставление места ДТП не оформляли. Протокол по 12.8 передан мировому судье, дело рассмотрят 15 ноября. Адвокат перед процессом чувствует себя уверенно. «Я припарковала машину в 17:40 и поднялась домой, где могла делать что хотела, — сообщила Болотова «Фонтанке». — Отношения к ДТП я не имею. Бампер восемь лет не меняла, царапины я еще летом получила. Вождение в пьяном виде не признаю, бог с вами. У меня есть видео, как «потерпевшие» ко мне пришли и деньги требовали. Они много чего от меня хотят».

Владислав Кермен и семейная пара — владельцы второй пострадавшей машины — отрицают, что вымогали у Болотовой какие-то суммы. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»