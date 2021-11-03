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Среда джаза с Давидом Голощекиным: Dianne Reeves — The Calling (Celebrating Sarah Vaughan)

The Calling — студийный альбом Дайан Ривз, посвященный выдающейся джазовой вокалистке ХХ века Саре Воан.

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среда джаза

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