«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», который прошел 2 ноября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) в серии буллитов.



Оба гола за СКА забил Андрей Кузьменко (22 минута — в большинстве, 41). У магнитогорцев отличились Павел Акользин (29) и Никита Коростелёв (53). На счету Коростелёва также победный буллит.

Прервалась пятиматчивая победная серия СКА. Тем не менее армейцы сохранилли первое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч петербуржцы проведут 4 ноября против московского «Спартака».