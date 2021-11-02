FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +7
71.48р82.96р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА

0
Печать

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», который прошел 2 ноября в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) в серии буллитов.

Оба гола за СКА забил Андрей Кузьменко (22 минута — в большинстве, 41). У магнитогорцев отличились Павел Акользин (29) и Никита Коростелёв (53). На счету Коростелёва также победный буллит.

Прервалась пятиматчивая победная серия СКА. Тем не менее армейцы сохранилли первое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч петербуржцы проведут 4 ноября против московского «Спартака».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний