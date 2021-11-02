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В Буграх возле школы сгорели четыре машины. Разбираться приезжали взрывотехники

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В поселке Бугры во Всеволожском районе Ленобласти 2 ноября нашли четыре сгоревших машины. Видимо, пламя охватило их ночью, рассказал «Фонтанке» читатель.

«Увидел их на Полевой, 5. Две стояли отдельно, и еще две — рядом на парковке. Узнал у сотрудников местной школы, что накануне все было в порядке», — поделился мужчина.

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На предоставленных им фотографиях видно, что на место приезжали взрывотехники. В пресс-службе городского главка «Фонтанке» подтвердили, что сгорели четыре машины, при этом никто не пострадал.

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