В Буграх возле школы сгорели четыре машины. Разбираться приезжали взрывотехники

В поселке Бугры во Всеволожском районе Ленобласти 2 ноября нашли четыре сгоревших машины. Видимо, пламя охватило их ночью, рассказал «Фонтанке» читатель.
«Увидел их на Полевой, 5. Две стояли отдельно, и еще две — рядом на парковке. Узнал у сотрудников местной школы, что накануне все было в порядке», — поделился мужчина.
Поделиться
На предоставленных им фотографиях видно, что на место приезжали взрывотехники. В пресс-службе городского главка «Фонтанке» подтвердили, что сгорели четыре машины, при этом никто не пострадал.