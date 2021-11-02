«Вопиющая безграмотность и словоблудие». Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса.

По его мнению, все доводы противников вакцинации — «вопиющая безграмотность и словоблудие», хотя многие люди верят в это.



Сомневающимся в необходимости вакцинации он напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.



«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?» — написал в своем Telegram-канале 2 ноября.

