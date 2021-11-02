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«Вопиющая безграмотность и словоблудие». Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал противников вакцинации от коронавируса.

По его мнению, все доводы противников вакцинации — «вопиющая безграмотность и словоблудие», хотя многие люди верят в это.

Сомневающимся в необходимости вакцинации он напомнил, что на сегодняшний день ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин, — неграмотные идиоты? <...> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?» — написал в своем Telegram-канале 2 ноября.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что в больницах находятся в основном пациенты с коронавирусом, которые не привиты, а тяжелое течение болезни у вакцинированных встречается менее чем в 0,03 процента случаев.

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Комментарии (39)

265939387
Нет, спасибо. Ни пфайзер, ни хренайзер тоже не надо, как и прилагающийся к ним аусвайс.
EugenPark
Вся бригада западных холуёв в сборе. Труппа исполняет на бис!
260708081
Он про себя, что ли?.. Тогда в точку. При чем тут ученые других стран, если никто ни один из препаратов российских не признал вакциной? "Смешались в кучу кони, люди"?.. Кроме того, ЭпиВак даже уже у нас в стране признали негодным, а изобрел Роспотребнадзор - да Попова с Голиковой им кололись... Почему мы должны на себе экспериментировать? Жизнь одна, и отдавать ее за чей-то треп не хочется. Тем более, если думаешь, что переболела, так что вообще нет в этой нужды.
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