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Двое детей погибли при столкновении легковушки и фуры в Мурманской области

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На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись легковой автомобиль и фура. Три человека погибли, один получил телесные повреждения, сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на инспектора по особым поручениям регионального УГИБДД Ирину Петровскую.

Она рассказала, что по неустановленной причине «Шкода» выехала на встречную полосу на 1143-м километре и столкнулась с фурой МАЗ. Аварию не пережили три человека, двое из них дети. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП идет проверка.

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Комментарии (3)

rt7421656
пора бы уже отказываться от фразы "по неустановленной причине выехала..." все причины понятны и устанавливать их не надо. на перегоне Дусьево-Кисельня пусть посмотрят сколько их там и по какой причине они в лоб вылетают.
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