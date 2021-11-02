Двое детей погибли при столкновении легковушки и фуры в Мурманской области

На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области столкнулись легковой автомобиль и фура. Три человека погибли, один получил телесные повреждения, сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на инспектора по особым поручениям регионального УГИБДД Ирину Петровскую.



Она рассказала, что по неустановленной причине «Шкода» выехала на встречную полосу на 1143-м километре и столкнулась с фурой МАЗ. Аварию не пережили три человека, двое из них дети. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.



На месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП идет проверка.

