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«Зенит» в 1/8 финала Кубка России встретится с «КАМАЗом»

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Стал известен соперник «Зенита» в 1/8 финала Кубка России. Петербургскому клубу предстоит сыграть с клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Предварительно, игры этой стадии турнира состоятся 1–3 марта 2022 года. «Зенит» примет соперников на «Газпром Арене».

«КАМАЗ» выступает в Футбольной национальной лиге. Последний раз «Зенит» играл с клубом из Набережных Челнов еще в 2003 году в рамках Кубка России. Тогда петербуржцы оказались сильнее.

Напомним, сегодня, 2 ноября, «Зенит» в гостях сыграет с туринским «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.

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Комментарии (1)

doorbal_
вот и посмеёмся, традиционно! Ставлю на нулевую ничью! Максимум 1:1
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