В воинской части под Петербургом потеряли ЗИЛ. Грузовик весом в девять тонн словно испарился

В Петербурге бывшему военнослужащему выставили счёт за движимое имущество, вверенное ему более пяти лет назад. Потеря военного грузовика по карману не ударила.

Как сообщает объединённая пресс-служба Петербурга 2 ноября, иск о потерянной технике рассмотрел 224-й гарнизонный военсуд. К финансовой ответственности Никиту Клевцова призвал командир войсковой части, в которой тот дослужился до звания гвардии старшего прапорщика.

В конце октября 2019 года в части прошла инвентаризация, в ходе которой недосчитались мастерской техобслуживания. МТО-АТ на базе ЗИЛ-131 была закреплена за Клевцовым, который нёс за неё материальную ответственность. В досудебном порядке решить спор не удалось.



Клевцов, который больше года назад оставил должность в части и ушёл в запас, заявил, что грузовик был передан им ремонтной роте по приказу начальника автомобильной службы. По словам ответчика, передан, но не забыт. Ответственный за ЗИЛ настаивает, что проверял его ежемесячно на протяжении почти двух лет, пока кто-то по неизвестно чьему приказу не отбуксировал вверенную ему технику в ремонтную роту, дислоцированную в Луге. Там следы грузовика якобы затерялись.

Суд изучил инвентаризационные описи и нашёл расхождение в доводах ответчика с ними: из документов следует, что на декабрь 2018 года и июнь 2019-го излишков и недостач по изделию в войсковой части не зафиксировано.

Между тем командир по вооружению 3-го мотострелкового батальона, допрошенный в качестве свидетеля, подтвердил, что летом 2018 года часть техники действительно передислоцировали в Лугу, а уже в сентябре он узнал от Клевцова, что тот не нашёл ЗИЛ.

«Документальных данных о том, что изделие выбывало за пределы войсковой части, передавалось в иное воинское подразделение, ответчиком не представлено и в материалах дела не имеется», — уточнили в пресс-службе. Гвардии старшего прапорщика запаса Клевцова суд обязал возместить материальный ущерб — 56,2 тысячи рублей.

