В Политехе демонтировали окна царских времен. КГИОП ищет виновных

Работы, по его словам, производятся в здании университета на Политехнической улице, 29Б, которое является памятником архитектуры. Там демонтировали старые рамы и собираются ставить новые. Ряд окон уже преобразились, и теперь, по всей видимости, та же участь ждет остальные.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого демонтировал старинные окна, чтобы поставить пластиковые. Об этом 2 ноября сообщил читатель «Фонтанки».

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Фонтанке» сообщили, что по данному адресу выявлено нарушение: «Самовольные работы по замене оконных заполнений с деревянных на металлопластиковые проводились на объекте культурного наследия федерального значения "Общежития 1-е и 2-е с корпусом столовых"».

«В настоящее время КГИОП организована работа, направленная на привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — добавили там.



В самом Политехе сообщили, что в здании 90% окон заменили еще 10–12 лет назад, а сейчас меняют оставшиеся 10%. «Никаких самовольных работ не производится. Работает подразделение департамента административно-хозяйственных служб», — сказали в пресс-службе вуза.



Здания Политехнического университета в Калининском районе города являются объектом культурного наследия федерального значения. Основные постройки на территории ансамбля Императорского политехнического института появились в 1899–1902 и 1907 годах.

