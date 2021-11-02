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В Политехе демонтировали окна царских времен. КГИОП ищет виновных

Петербургский Политех решил поменять старинные окна на пластиковые

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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого демонтировал старинные окна, чтобы поставить пластиковые. Об этом 2 ноября сообщил читатель «Фонтанки».

Работы, по его словам, производятся в здании университета на Политехнической улице, 29Б, которое является памятником архитектуры. Там демонтировали старые рамы и собираются ставить новые. Ряд окон уже преобразились, и теперь, по всей видимости, та же участь ждет остальные.

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В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Фонтанке» сообщили, что по данному адресу выявлено нарушение: «Самовольные работы по замене оконных заполнений с деревянных на металлопластиковые проводились на объекте культурного наследия федерального значения "Общежития 1-е и 2-е с корпусом столовых"».

«В настоящее время КГИОП организована работа, направленная на привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности», — добавили там.

В самом Политехе сообщили, что в здании 90% окон заменили еще 10–12 лет назад, а сейчас меняют оставшиеся 10%. «Никаких самовольных работ не производится. Работает подразделение департамента административно-хозяйственных служб», — сказали в пресс-службе вуза.

Здания Политехнического университета в Калининском районе города являются объектом культурного наследия федерального значения. Основные постройки на территории ансамбля Императорского политехнического института появились в 1899–1902 и 1907 годах.

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Комментарии (12)

Милая +
Главное здание Политеха несколько лет старательно реставрировали, сохраняя исторические окна и фурнитуру, освобождая от наслоений краски. Получилось очень хорошо. Однако,ещё раньше, в административном и гидрокорпусе просто поменяли деревянные окна на пластик, но КГИОП почему-то это никак не заинтересовало.
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"В самом Политехе сообщили, что в здании 90% окон заменили еще 10–12 лет назад, а сейчас меняют оставшиеся 10%. «Никаких самовольных работ не производится. Работает подразделение департамента административно-хозяйственных служб», — сказали в пресс-службе вуза."
Подтверждаю.
И, как заметно, поставили не белый пластик. В чем проблема?
Мillemelle
пусть лучше разваливается, но зато достояние
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