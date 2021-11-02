Грузовик с манипулятором задел провода и «сыграл в домино» в Шушарах

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, ДТП произошло на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы в Шушарах. Груженый трубами КАМАЗ с манипулятором, заезжая на кольцо, задел стрелой висящие над проезжей частью провода, а дальше сработал принцип домино: «провода повалили столб, столб повалил забор, изгородь и немного зацепил автомобиль».
Судя по фото, один из проводов грузовик оборвал. По словам очевидца, на место почти сразу прибыла полиция. «Движение немного затруднено, но пролезть под проводами пока возможно», — добавляет он.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» сообщили, что поврежденные опора и сети не находятся в оперативном управлении учреждения.