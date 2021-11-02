FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
71.09р82.17р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Грузовик с манипулятором задел провода и «сыграл в домино» в Шушарах

Манипулятор зацепил провода и повалил столб на перекрестке в Шушарах

Водитель грузовика нахулиганил на перекрестке в Пушкинском районе Петербурга вечером 2 ноября. Зацепив провода над дорогой, он завалил столб и забор и затруднил проезд.

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, ДТП произошло на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы в Шушарах. Груженый трубами КАМАЗ с манипулятором, заезжая на кольцо, задел стрелой висящие над проезжей частью провода, а дальше сработал принцип домино: «провода повалили столб, столб повалил забор, изгородь и немного зацепил автомобиль».

Судя по фото, один из проводов грузовик оборвал. По словам очевидца, на место почти сразу прибыла полиция. «Движение немного затруднено, но пролезть под проводами пока возможно», — добавляет он.

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» сообщили, что поврежденные опора и сети не находятся в оперативном управлении учреждения.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний