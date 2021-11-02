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Суд наказал петербуржца пятью годами «строгача» за закладки и бой с полицейским

Суд в Ленобласти приговорил закладчика из Петербурга к пяти годам колонии

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Всеволожский городской суд Ленобласти признал виновным петербуржца, который попытался сбыть крупную партию наркотиков через тайники-закладки на территории железнодорожного перегона.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 2 ноября, во время задержания он ударил кулаком в лицо сотрудника транспортной полиции.

Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.

Петербуржцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Комментарии (1)

266410524
Это интересно как? Это же третья часть, там минималка восемь да плюс отягчающее... Хотя если все пять лет с близким знакомством со шваброй то нормально :)
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