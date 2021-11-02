Суд наказал петербуржца пятью годами «строгача» за закладки и бой с полицейским

Всеволожский городской суд Ленобласти признал виновным петербуржца, который попытался сбыть крупную партию наркотиков через тайники-закладки на территории железнодорожного перегона.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 2 ноября, во время задержания он ударил кулаком в лицо сотрудника транспортной полиции.



Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.



Петербуржцу назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

