Приложение агрегатора такси Bolt не работает в Петербурге. Город исчез из регионов присутствия сервиса

Приложение эстонского агрегатора такси Bolt не работает в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 2 ноября сообщили читатели. При попытке сделать заказ сервис сообщает, что «в этом регионе Bolt еще недоступен».



России и Петербурга больше нет в списке регионов присутствия Bolt на официальном сайте компании. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу сервиса.



По данным экспертов петербургского рынка такси, агрегатор занимает незначительную долю рынка.



Bolt (ранее Taxify) — сервис заказа такси, основанный в 2013 году в Эстонии предпринимателем Маркусом Виллигом. По данным с официального сайта, сейчас компания представлена в 46 странах и более 300 городах мира, в основном европейских.



В январе издание «Новый проспект» писало, что Bolt сокращает присутствие в Петербурге в связи с переформатированием бизнеса. Участники рынка предполагали, что агрегатор освобождает место для одного из своих владельцев — китайской компании DiDi Chuxing, которая активно осваивает регионы. Однако в конце августа DiDi продал долю в Bolt за 428 млн фунтов стерлингов.

