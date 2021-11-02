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Приложение агрегатора такси Bolt не работает в Петербурге. Город исчез из регионов присутствия сервиса

Сервис заказа такси Bolt не работает в Петербурге

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Приложение эстонского агрегатора такси Bolt не работает в Петербурге. Об этом «Фонтанке» 2 ноября сообщили читатели. При попытке сделать заказ сервис сообщает, что «в этом регионе Bolt еще недоступен».

России и Петербурга больше нет в списке регионов присутствия Bolt на официальном сайте компании. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу сервиса.

По данным экспертов петербургского рынка такси, агрегатор занимает незначительную долю рынка.

Bolt (ранее Taxify) — сервис заказа такси, основанный в 2013 году в Эстонии предпринимателем Маркусом Виллигом. По данным с официального сайта, сейчас компания представлена в 46 странах и более 300 городах мира, в основном европейских.

В январе издание «Новый проспект» писало, что Bolt сокращает присутствие в Петербурге в связи с переформатированием бизнеса. Участники рынка предполагали, что агрегатор освобождает место для одного из своих владельцев — китайской компании DiDi Chuxing, которая активно осваивает регионы. Однако в конце августа DiDi продал долю в Bolt за 428 млн фунтов стерлингов.

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Комментарии (3)

Thunder
Интересно, их маркетологи реально настолько тупы, чтобы не изучить влияние названия на слух российского пользователя? Я принципиально не воспользуюсь услугами чего-то, что назвали БОЛТом. Вот забить или положить (покласть?) болт на них - это без проблем)
265984735
Фактически они уже с год не работали, типа «свободных машин поблизости нет» всё время было.
Ганс-Дитрих Геншер
забили болт, гг
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