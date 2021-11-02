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В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной

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В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны. Тимофею Марзоеву было 105 лет.

«Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории», — прокомментировал 2 ноября печальное событие глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии. Он встретил Победу в Австрии.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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Комментарии (3)

MCF_88
При одном царе родился, при другом умер.

Вообще дрожь пробирает, когда пытаешься озознать, сколько исторических и таких рахных эпох прожил человек.
tsodd
Очень часто возраст этих "долгожителей" записывался со слов, ибо документов не было
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