В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны. Тимофею Марзоеву было 105 лет.



«Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории», — прокомментировал 2 ноября печальное событие глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии. Он встретил Победу в Австрии.

