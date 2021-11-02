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Почти стопроцентная защита, но ниже — хуже. В Смольном показали, как искали безмасочников в метро

Проверяющие нашли в метро Петербурга четырех безмасочников

В Петербурге сотрудники комитета по транспорту спустились под землю, чтобы проверить сколько пассажиров осмеливаются на поездку в метро без защиты. Большинство носит её хотя бы в кармане.

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Как сообщили в комитете 2 ноября, под проверку попала одна станция — «Площадь Александра Невского». Безмасочников искали не только на входе, но также на платформе и в вагонах. Настроя штамповать протоколы не было, основное внимание уделили разъяснению.

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У турникетов нареканий практически не было: по оценке комитета, почти 100 процентов пассажиров используют маски. Однако чем ниже — тем меньше. Защиту сдёргивали на подбородок или прятали в карман уже на эскалаторах. Там акты составили на двоих, ещё двоих оформили в вагонах. Остальные прятали носы и рты по первому требованию.

комитет по транспорту

Усиление масочного режима в транспорте петербуржцы заметили накануне. Контроль усилили с началом нерабочих дней.

Акты по статье 8.6.1 городского закона об административных нарушениях составляют сотрудники управления полиции на метрополитене (подавляющее большинство) или «Организатора перевозок» на наземном транспорте. После этого акты уходят в комтранс, где на их основании уполномоченные чиновники подписывают протоколы и отправляют в комитет по вопросам законности. Штраф равен 4 тысячам рублей, повторное нарушение на тысячу дороже.

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