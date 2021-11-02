Почти стопроцентная защита, но ниже — хуже. В Смольном показали, как искали безмасочников в метро

Как сообщили в комитете 2 ноября, под проверку попала одна станция — «Площадь Александра Невского». Безмасочников искали не только на входе, но также на платформе и в вагонах. Настроя штамповать протоколы не было, основное внимание уделили разъяснению.
У турникетов нареканий практически не было: по оценке комитета, почти 100 процентов пассажиров используют маски. Однако чем ниже — тем меньше. Защиту сдёргивали на подбородок или прятали в карман уже на эскалаторах. Там акты составили на двоих, ещё двоих оформили в вагонах. Остальные прятали носы и рты по первому требованию.
комитет по транспорту
Усиление масочного режима в транспорте петербуржцы заметили накануне. Контроль усилили с началом нерабочих дней.