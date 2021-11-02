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В Башкирии акушерка выдала знакомым сертификаты о вакцинации за маникюр и педикюр

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В Башкирии перед судом предстанет 34-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, которую обвинили в мелком взяточничестве и служебном подлоге при внесении в журнал учета прививок ложных сведений о проведении двух этапов вакцинации от коронавируса знакомой и ее сожителю.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 2 ноября, в июне 2021 года обвиняемая, по версии следствия, согласилась сделать своей знакомой подложный сертификат за взятку — маникюр и педикюр. Женщина согласилась и попросила такой же для сожителя.

Отмечается, что затем информация была передана регистратору в поликлинику Иглинской больницы и внесена в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал Госуслуг.

Помимо этого акушерка заполнила на приятельницу карту учета диспансеризации со сведениями о якобы прохождении ею осмотра перед получением прививки и проведении самой процедуры, после чего получила обещанные косметические услуги.

«Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников МВД по Республике Башкортостан. Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении», — гласит сообщение пресс-службы.

По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (2)

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Ухты. Интересно, как опера её вычислили, по новому маникюру?
Бабаха
вот бы так золотые унитазы находили. В ходе, так сказать, оперативно-розыскных. Но об этом и так все знают и никакой угрозы нацбезопасности. С болезнью так не шутят.
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