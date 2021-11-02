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«Мне нечего терять». Анонимный минер петербургских ТРК попытался сделать миллионерами самарских школьника и студента

Около десятка торгово-развлекательных центров в Петербурге получили письма с требованием выплатить 5 млн

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О заложенных «бомбах» примерно в десяти ТРК Петербурга сообщил их владельцам по электронной почте некто, подписавшийся Евгением.

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, анонимка с обращением «Братья мои» пришла рано утром. В ней сообщалось об угрозе взрыва от автора, которому нечего терять. И предлагалось перевести на два номера мобильных телефонов по 5 млн рублей в течение 24 часов, иначе будет взрыв.

«Может, даже раньше. По моему настроению», — нагнетал автор.

Указанными в письмах мобильными, по данным «Фонтанки», пользуются два жителя Самарской области — студент-первокурсник и школьник. Старший из них в разговоре с корреспондентом выразил искреннее изумление тем, что мог стать миллионером, и уверял, что никаких писем не писал.

Полиция проверила ТРК, ничего взрывоопасного в зданиях и на прилегающих территориях не нашли.

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Комментарии (3)

alexadmin
Интересный казус - террорист, действующий в интересах третьего (непричастного) лица. А ну как бы он и правда начал взрывать, пока какому-нибудь Васе не подарили миллион денег.
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