«Мне нечего терять». Анонимный минер петербургских ТРК попытался сделать миллионерами самарских школьника и студента

О заложенных «бомбах» примерно в десяти ТРК Петербурга сообщил их владельцам по электронной почте некто, подписавшийся Евгением.



Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, анонимка с обращением «Братья мои» пришла рано утром. В ней сообщалось об угрозе взрыва от автора, которому нечего терять. И предлагалось перевести на два номера мобильных телефонов по 5 млн рублей в течение 24 часов, иначе будет взрыв.



«Может, даже раньше. По моему настроению», — нагнетал автор.



Указанными в письмах мобильными, по данным «Фонтанки», пользуются два жителя Самарской области — студент-первокурсник и школьник. Старший из них в разговоре с корреспондентом выразил искреннее изумление тем, что мог стать миллионером, и уверял, что никаких писем не писал.

