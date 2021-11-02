На юге Петербурга из-за реконструкции лицея спилили десятки деревьев

В Красносельском районе Петербурга возле лицея № 369 на Маршала Захарова, 58, вырубили почти все березы. Об этом 2 ноября сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.
«Жители пожаловались на действия строителей, которые вокруг всей школы пилят деревья. От фасада, где проходят работы, до деревьев 1,5–2 метра, эти деревья никому не мешают», — сказал он.
автор Красимир Врански
На информационном стенде сообщается, что там проходит реконструкция образовательного учреждения по заказу подведомственного комитету по строительству СПБ ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Подрядчик — ООО «Норд-Строй».
Согласно сайту госзакупок, реконструкция учреждения обойдется в 456 млн рублей. Завершить работы необходимо до конца следующего года.
Как рассказал «Фонтанке» руководитель проекта Антон Заварихин, деревья спиливают согласно утвержденному плану, которым предполагается замена зеленых насаждений. «Мы работаем по госконтракту. У нас есть порубочный билет, без него никак. По нему много деревьев, но точное число сказать не могу. Проектом предусмотрено озеленение, но в настоящий момент посадочный период закончился. У нас год на реконструкцию здания, как будет сезон, мы начнем работу над озеленением», — сказал он.
По его словам, деревья находились в удручающем состоянии и были старые. «Корневая система уходит в фундамент, да и в целом их состояние не позволяет того, чтобы находиться возле детского учреждения. Но главное, что замена предусмотрена проектом, и мы действуем по нему», — добавил Заварихин.
«Фонтанка» обратилась в комитет по благоустройству с просьбой подтвердить выдачу порубочного билета по данному адресу. На момент публикации редакция ответа не получила.