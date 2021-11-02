На юге Петербурга из-за реконструкции лицея спилили десятки деревьев

«Жители пожаловались на действия строителей, которые вокруг всей школы пилят деревья. От фасада, где проходят работы, до деревьев 1,5–2 метра, эти деревья никому не мешают», — сказал он.

В Красносельском районе Петербурга возле лицея № 369 на Маршала Захарова, 58, вырубили почти все березы. Об этом 2 ноября сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

На информационном стенде сообщается, что там проходит реконструкция образовательного учреждения по заказу подведомственного комитету по строительству СПБ ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Подрядчик — ООО «Норд-Строй».

Как рассказал «Фонтанке» руководитель проекта Антон Заварихин, деревья спиливают согласно утвержденному плану, которым предполагается замена зеленых насаждений. «Мы работаем по госконтракту. У нас есть порубочный билет, без него никак. По нему много деревьев, но точное число сказать не могу. Проектом предусмотрено озеленение, но в настоящий момент посадочный период закончился. У нас год на реконструкцию здания, как будет сезон, мы начнем работу над озеленением», — сказал он.



По его словам, деревья находились в удручающем состоянии и были старые. «Корневая система уходит в фундамент, да и в целом их состояние не позволяет того, чтобы находиться возле детского учреждения. Но главное, что замена предусмотрена проектом, и мы действуем по нему», — добавил Заварихин.



«Фонтанка» обратилась в комитет по благоустройству с просьбой подтвердить выдачу порубочного билета по данному адресу. На момент публикации редакция ответа не получила.

