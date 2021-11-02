На похоронах и свадьбах. Ритуальными услугами Петербурга поставили командовать мужа главы ЗАГС

Как рассказали «Фонтанке» 2 ноября в ГУП «Ритуальные услуги», на днях в учреждении появился новый генеральный директор. Андрей Грачев, возглавлявший организацию с 2016 года, перешёл на другую работу. Новым руководителем стал Сергей Воронин. Ранее он был заместителем председателя комитета по природопользованию.



По данным «Фонтанки», супруга Воронина — Оксана Маталина — на данный момент руководит комитетом по делам записи актов гражданского состояния (КЗАГС). До прихода на пост губернатора Александра Беглова этим ведомством руководила его жена Наталья. Как считают собеседники «Фонтанки» из числа участников ритуального бизнеса, назначение Воронина может означать, что Беглов лично возьмёт под контроль эту сферу.



Прежний руководитель ГУП «Ритуальные услуги» до назначения был хорошо знаком с игроками ритуального рынка, в том числе с главой ритуальной империи Игорем Минаковым.



ГУП «Ритуальные услуги» управляет деятельностью Санкт-Петербургского крематория, а также обеспечивает погребение умерших, не имеющих близких родственников.



В последние годы с ГУПом не единожды пытались судиться игроки ритуального рынка. Основная их претензия — отказ предприятия заключать с ними агентские договоры, без которых невозможно оформить кремацию.

