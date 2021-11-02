KIA, Mercedes и BMW занимают первые три места по частоте нарушений ПДД в столице по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом 2 ноября сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
Водители на KIA нарушили 700 тысяч раз, на Mercedes — 621 тысячу, на BMW — 610 тысяч. Далее идут Volkswagen (540,5 тыс.), Hyundai (510 тыс.), Toyota (471,5 тыс.), Škoda (339 тыс.), Audi (274,5 тыс.), Nissan (274 тыс.). Замыкает список Ford (240 тыс.).
В ГИБДД напомнили, что не важна марка автомобиля, важен стиль управления, и призвали всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.
В ГИБДД Москвы рассказали, на каких машинах водители чаще всего нарушают правила
Водители KIA, Mercedes и BMW чаще всего нарушают ПДД в Москве
KIA, Mercedes и BMW занимают первые три места по частоте нарушений ПДД в столице по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом 2 ноября сообщили в Госавтоинспекции Москвы.