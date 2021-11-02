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В ГИБДД Москвы рассказали, на каких машинах водители чаще всего нарушают правила

Водители KIA, Mercedes и BMW чаще всего нарушают ПДД в Москве

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KIA, Mercedes и BMW занимают первые три места по частоте нарушений ПДД в столице по итогам третьего квартала 2021 года. Об этом 2 ноября сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Водители на KIA нарушили 700 тысяч раз, на Mercedes — 621 тысячу, на BMW — 610 тысяч. Далее идут Volkswagen (540,5 тыс.), Hyundai (510 тыс.), Toyota (471,5 тыс.), Škoda (339 тыс.), Audi (274,5 тыс.), Nissan (274 тыс.). Замыкает список Ford (240 тыс.).

В ГИБДД напомнили, что не важна марка автомобиля, важен стиль управления, и призвали всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
В значительной степени это список тех, кому пофиг, попадется он или нет, т.е. тех, кто готов заплатить штраф.
Самая лучшая информация на эту тему - у страховых компаний. Уж они-то знают, из-за кого они выплачивают за разбитые машины.
И скорее всего, есть сильная корреляция между склонностью к нарушению ПДД и попаданием в ДТП в качестве виновника.
265843015
наш автопром красавцы ваще не нарушают)
Чёрт Опасный
Угу... а процентный состав по маркам не хотят назвать для сравнения?
И верно выше сказали - киа это в массе своей у сограждан - рио, у таксёров - соплярис - вот уж кто нарушает неистово)
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