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В Нижнем Новгороде мужчина с ножом удерживал в квартире женщину и ребенка. Их спасению помогла родственница

В Нижнем Новгороде задержали гражданина, который удерживал в квартире сожительницу и ребенка

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В Нижнем Новгороде задержали 38-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном лишении свободы сожительницы и малолетнего ребенка. По версии следствия, злоумышленник не выпускал обоих из квартиры, угрожая ножом, однако не предъявлял никаких требований.

Как сообщили в СК по региону 2 ноября, инцидент произошел накануне утром. Женщина смогла рассказать об опасности родственнице, после чего ей на помощь прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.

Уговоры правоохранителей и родственников не заставили мужчину открыть дверь, сделать это удалось лишь после небольшой уловки — ему сказали о приезде якобы адвоката.

«Подозреваемый задержан следователями СК. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — гласит сообщение регионального СУ СК.

В ходе расследования дела обвиняемый пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

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Денеб
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