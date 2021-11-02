В Нижнем Новгороде мужчина с ножом удерживал в квартире женщину и ребенка. Их спасению помогла родственница

В Нижнем Новгороде задержали 38-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном лишении свободы сожительницы и малолетнего ребенка. По версии следствия, злоумышленник не выпускал обоих из квартиры, угрожая ножом, однако не предъявлял никаких требований.



Как сообщили в СК по региону 2 ноября, инцидент произошел накануне утром. Женщина смогла рассказать об опасности родственнице, после чего ей на помощь прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.



Уговоры правоохранителей и родственников не заставили мужчину открыть дверь, сделать это удалось лишь после небольшой уловки — ему сказали о приезде якобы адвоката.

