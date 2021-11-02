Путин: На вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников

На вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом 2 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи.



«Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать», — сказал глава государства.



Президент также отметил, что беспилотники хорошо зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе аппараты использовали террористы в Сирии. «Мы научились отражать эти атаки, и делаем это достаточно эффективно», — подчеркнул Путин.

