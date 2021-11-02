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Путин: На вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников

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На вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом 2 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи.

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что беспилотники хорошо зарекомендовали себя в вооруженных конфликтах последних лет, в том числе аппараты использовали террористы в Сирии. «Мы научились отражать эти атаки, и делаем это достаточно эффективно», — подчеркнул Путин.

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Комментарии (39)

Mikle776
про то, что успешно отражали атаки дронов в Сирии главнокомандующий сказал, НО почему то не сказал, про УСПЕШНОЕ применение наших дронов. И даже мультиков не показали!!! А ведь было где применить...
iphonedimona
А безбашенных генералов на вооружении ещё больше.
Modest_5e4ce41f7533b
Снова история о ехать и шашечках.
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