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Два контейнеровоза сошлись на «встречке» на Красносельском шоссе. Есть пострадавший

Водитель фуры тяжело пострадал в столкновении с грузовиком на Красносельском шоссе

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Серьезная авария с участием двух большегрузов перекрыла путепровод в Петродворцовом районе Петербурга утром 2 ноября. Травмы получил один из водителей.

Как сообщает ОГИБДД Петродворцого района, около 8 часов утра у дома 99 по Красносельскому шоссе 57-летний водитель грузовика Renault Premium не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с контейнеровозом Scania. В результате 49-летний водитель «Скании» был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На фото видно, что ДТП произошло на путепроводе над железной дорогой, и «Рено» от удара развернуло поперек дороги так, что проезд оказался полностью заблокирован. По данным «Яндекс.Карт», проезд там все еще не освободили, и на Красносельском шоссе собралась пробка в сторону Санкт-Петербургского шоссе от Волхонского шоссе.

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