Жителей Северной столицы приглашают принять участие в конкурсе на создание слоганов для проекта «Донор по-питерски»

Проект стартовал в Санкт-Петербурге в сентябре в одной из сетей городских кофеен, где появились специальные бумажные стаканчики для кофе с авторскими рисунками художницы Полины Ерофеевой. На них изображены главные достопримечательности Северной столицы и размещены мотивирующие надписи: «Стать донором костного мозга безопаснее, чем гулять по крышам», «Реальное совпадение случается реже, чем солнце в Питере», «Сдать кровь на типирование быстрее, чем сведутся мосты» или «Стать донором костного мозга не страшнее, чем посетить кунсткамеру».

Эта акция была направлена на привлечение внимания к проблеме донорства костного мозга в России. Сейчас во всех российских регистрах около 165 тысяч человек. Это крайне мало для такой страны. Например, один из самых больших регистров костного мозга в Германии — Немецкий центральный регистр доноров костного мозга — насчитывает более 9 миллионов человек. По словам российских специалистов, необходимо развивать национальный регистр, чтобы у всех больных раком крови была возможность найти донора на родине и получить шанс на выздоровление. Центр развития донорства костного мозга (ЦРДКМ) не первый год занимается привлечением добровольцев в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. И проект «Донор по-питерски» — один из способов.

«На каждом стакане можно найти QR-код, который позволяет перейти на сайт «Црдкм.рф», где размещена нужная информация для потенциальных доноров, — рассказывает директор ЦРДКМ Любовь Белозерова. — И сейчас нам необходимы новые слоганы и новые рисунки для этого проекта. Главное условие — фразы должны быть связаны с донорством костного мозга и достопримечательностями Санкт-Петербурга, ранее не использованными в проекте».

