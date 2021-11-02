Экс замглавы Минстроя РФ арестовали по обвинению в мошенничестве

В Иркутске арестовали бывшего замглавы Минстроя РФ Юрия Рейльяна, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.



По данным РБК, экс-чиновника и бывшего владельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД «Спецтрансстрой» задержали на прошлой неделе. В связанных с Рейльяном подрядных структурах проводились следственные действия.



РБК отмечает, что до 2019 года компании Рейльяна получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В 2016–2019 годах РЖД заключили со «Спецтрансстроем» и его «дочкой» «Трансюжстроем» контракты на сумму более 100 млрд рублей.

