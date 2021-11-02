Россияне в этом году взяли ипотеки на 4,6 трлн рублей, а к концу года могут взять еще на триллион

За десять месяцев нынешнего года российские банки выдали 4,6 трлн рублей ипотеки, что на 35% выше показателей января — октября прошлого года и на 4,5% — всего 2020 года. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, по итогам года спрос на жилищные кредиты может достичь рекордных 5,8 трлн рублей.

Чуть ранее аналитики банка подсчитали, что такими темпами число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки, увеличится с нынешних 20 до 33% на горизонте 2025 года. Число сделок может вырасти за это время с 1,8 млн до 2,6 млн. Всего в период с 2022-го по 2025 год взять ипотеку для покупки нового жилья смогут около 8 млн россиян



— Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд, — комментирует Анатолий Печатников. — В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 трлн рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле. Трендом этой осени становится корректировка цен на рынке недвижимости мегаполисов. На первичном рынке стоимость квадратного метра постепенно снижается, а на вторичном — стабилизируется. Рынок готового жилья ведет себя более активно.

По оценке аналитиков экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный», в новостройках Москвы в октябре средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,3% — до 277 тысяч рублей, в Московской области — на 0,8% за два месяца, до 148 тысяч рублей. На рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленобласти средняя стоимость «квадрата» сократилась на 0,3%, до 122 тысяч. В остальных регионах в октябре «первичка» подешевела примерно на 1% — в среднем до 82–83 тысяч. На вторичном рынке цены практически прекратили рост почти везде, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где они в октябре выросли на 1–2%.

