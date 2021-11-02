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Петербургская полиция выясняет, кто выстрелил в глаз Ленину в рабочей столовой

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Сотрудники правоохранительных органов разбираются в конфликте, местом действия которого стала столовая судостроителей в Петродворцовом районе Петербурга, а жертвой — портрет вождя мирового пролетариата.

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, накануне в полицию с сообщением о стрельбе обратилась бенефициар компании, которая занимается проектированием и строительством малых судов. Производство находится в промзоне на Портовой улице, 17а, стреляли якобы в соседнем здании, где столуются работники ближайших организаций.

Заявительница рассказала, что ссору с ней учинил один из работников, он же пальнул в помещении столовой так, что попал в портрет Владимира Ленина. Ругались ещё неделю назад, но у женщины есть опасения, что в следующий раз оппонент достанет автомат, который будто бы возит в своей машине.

Полицейские побывали на месте и забрали в отдел одноглазое изображение Владимира Ильича, чёрную прорезиненную пулю и того, кого заявительница назвала стрелком. Им оказался 48-летний житель деревни Фалилеево без проблем с уголовным законодательством в прошлом. Автомата или другого оружия в его автомобиле не найдено, факт стрельбы пока не подтверждён.

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Комментарии (4)

ЧижПыж
Не, ну стрельба сегодня не вставляет.
Вот жопа на фоне портрета..
Тогда держите Бастрыкина семеро.
Zet
Каплан пристреливается! Потом в мавзолей пойдёт...
a.159753123
Хорошо, что в столовке портрет уже мертвого вождя висел, а то еще и как "политический" пошел бы "...по этапу, в специальном вагоне...".
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