Петербургская полиция выясняет, кто выстрелил в глаз Ленину в рабочей столовой

Как стало известно «Фонтанке» 2 ноября, накануне в полицию с сообщением о стрельбе обратилась бенефициар компании, которая занимается проектированием и строительством малых судов. Производство находится в промзоне на Портовой улице, 17а, стреляли якобы в соседнем здании, где столуются работники ближайших организаций.

Заявительница рассказала, что ссору с ней учинил один из работников, он же пальнул в помещении столовой так, что попал в портрет Владимира Ленина. Ругались ещё неделю назад, но у женщины есть опасения, что в следующий раз оппонент достанет автомат, который будто бы возит в своей машине.



Полицейские побывали на месте и забрали в отдел одноглазое изображение Владимира Ильича, чёрную прорезиненную пулю и того, кого заявительница назвала стрелком. Им оказался 48-летний житель деревни Фалилеево без проблем с уголовным законодательством в прошлом. Автомата или другого оружия в его автомобиле не найдено, факт стрельбы пока не подтверждён.

