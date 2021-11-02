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Земля готовится максимально близко сойтись с Ураном

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В пятницу расстояние между Землёй и Ураном будет минимальным в этом году. Это лучшее время для того, чтобы его рассмотреть.

«В пятницу, 5 ноября 2021 года, в 3:00 мск Уран окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения седьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Ураном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 2,8 млрд км (18,73 а. е.), а видимый диаметр планеты — наибольший в году (3,7 угловые секунды)», — сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария 2 ноября.

Противостоянием называют расположение небесных тел (планет и астероидов), при котором их центры находятся на одной линии. Земля 5 ноября окажется между Солнцем и Ураном, противостоящим ему. Диск урана будет полностью освещён Солнцем, поэтому это лучшее время для наблюдений.

С каждым годом в северных широтах Уран поднимается всё выше на небосводе. Его хорошо видно с осени до конца зимы.

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