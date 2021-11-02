Американские олени заражаются коронавирусом от людей. Ученые переживают, что они могут стать одним из крупнейших резервуаров инфекции

Ученые получили еще одно подтверждение, что коронавирус нового типа может распространяться среди белохвостых оленей. Согласно данным одного из недавних исследований, обитающие на территории штата Айова животные заражаются как от сородичей, так и от людей.



«Коронавирус был в тканях примерно трети оленей, которых мы изучали на территории Айовы между сентябрем 2020 года и январем 2021 года. Эти заражения произошли в результате множественных контактов с людьми, а также с другими больными животными», — гласит опубликованный 2 ноября фрагмент научной статьи в переводе ТАСС.

