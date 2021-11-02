Американские олени заражаются коронавирусом от людей. Ученые переживают, что они могут стать одним из крупнейших резервуаров инфекции

Ученые получили еще одно подтверждение, что коронавирус нового типа может распространяться среди белохвостых оленей. Согласно данным одного из недавних исследований, обитающие на территории штата Айова животные заражаются как от сородичей, так и от людей.
«Коронавирус был в тканях примерно трети оленей, которых мы изучали на территории Айовы между сентябрем 2020 года и январем 2021 года. Эти заражения произошли в результате множественных контактов с людьми, а также с другими больными животными», — гласит опубликованный 2 ноября фрагмент научной статьи в переводе ТАСС.
Американские ученые уже не раз замечали, что коронавирусная инфекция может проникать в организм белохвостых оленей. Это привлекло внимание ветеринаров под руководством профессора Пенсильванского университета Вивека Капура. Исследователи собрали образцы лимфы у 283 представителей этого вида.
После проведенного ПЦР-тестирования было установлено, что в лимфатических узлах примерно каждого третьего оленя находились следы коронавируса нового типа. Большинство заражений происходило между ноябрем 2020-го и январем 2021 года, когда в США был пик второй волны эпидемии.
Генетический анализ образцов коронавируса показал, что часть заражений происходила только внутри популяции животных, другая часть была связана с их контактами с людьми. Ученые с опаской предполагают, что белохвостые олени могут стать одним из самых крупных природных резервуаров инфекции в стране.
Отметим, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов. Выводы из нее не стоит воспринимать как окончательные.