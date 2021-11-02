ГК «Ленстройтрест» выкупила права на участок и проект застройщика «Ойкумена»

Группа компаний «Ленстройтрест» приобрела 100% долей в ООО «Ойкумена-Специализированный застройщик» — теперь она достроит и переименует ЖК «Ойкумена» на 220 тыс. кв. м, который строится на Суздальском шоссе с 2020 года.
Займ в размере почти 6,5 мдрд рублей на приобретение проекта предоставил Сбербанк. Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, кроме кредита на землю застройщику предоставили проектное финансирование для строительства жилого комплекса объемом более 9 млрд рублей.
В собственность новому владельцу перешли земельные участки общей площадью чуть более 21 га, где идет строительство. Почти построенные первые корпуса первой очереди объекта по графику планируются ко вводу в четвертом квартале 2021 года.
Дальше проект переименуют, разработают бренд-платформу и продолжат возводить уже новые владельцы. В то же время АО «Ойкумена» остается техническим заказчиком проекта на Суздальском шоссе и будет сопровождать ввод в эксплуатацию корпусов его первой очереди, при этом все обязательства по уже заключенным ДДУ будут выполнены. Далее застройщик сосредоточится на строительстве офисных и коммерческих помещений, а также более дорогого жилья.