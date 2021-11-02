ГК «Ленстройтрест» выкупила права на участок и проект застройщика «Ойкумена»

Группа компаний «Ленстройтрест» приобрела 100% долей в ООО «Ойкумена-Специализированный застройщик» — теперь она достроит и переименует ЖК «Ойкумена» на 220 тыс. кв. м, который строится на Суздальском шоссе с 2020 года.



Займ в размере почти 6,5 мдрд рублей на приобретение проекта предоставил Сбербанк. Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, кроме кредита на землю застройщику предоставили проектное финансирование для строительства жилого комплекса объемом более 9 млрд рублей.