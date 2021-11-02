В автобусе пассажирка забыла миллион. Счастливчик, который нашёл деньги и потратил, теперь за решёткой

Сотрудники уголовного розыска Новой Москвы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы.
Как сообщает 2 ноября столичное ГУ МВД, по предварительным данным, 42-летняя женщина забыла в автобусе свою сумку, в которой были деньги — более 1 миллиона рублей. Спохватившись, она обратилась в полицию. Как оказалось, когда дама вышла на остановке, сумку забрали себе двое мужчин, ехавшие в автобусе.
ГУ МВД по Москве
Пока найти удалось одного — в результате оперативно-разыскных мероприятий. Это 24-летний ранее судимый приезжий. Деньгами он уже распорядился по своему усмотрению.
МО МВД «Куриловское» возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража». Подозреваемый заключён под стражу. Полиция ищет его соучастника.