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В автобусе пассажирка забыла миллион. Счастливчик, который нашёл деньги и потратил, теперь за решёткой

В Москве задержан мужчина, забравший бесхозную сумку с 1 млн руб.

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Сотрудники уголовного розыска Новой Москвы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы.

Как сообщает 2 ноября столичное ГУ МВД, по предварительным данным, 42-летняя женщина забыла в автобусе свою сумку, в которой были деньги — более 1 миллиона рублей. Спохватившись, она обратилась в полицию. Как оказалось, когда дама вышла на остановке, сумку забрали себе двое мужчин, ехавшие в автобусе.

ГУ МВД по Москве

Пока найти удалось одного — в результате оперативно-разыскных мероприятий. Это 24-летний ранее судимый приезжий. Деньгами он уже распорядился по своему усмотрению.

МО МВД «Куриловское» возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — «Кража». Подозреваемый заключён под стражу. Полиция ищет его соучастника.

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Комментарии (9)

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Тетка не наркотой торгует, что лямчик спокойно забыла в автобусе?
Xottabych
А может быть стоит одновременно и с хозяйкой сумки разобраться, кому она везла нал, с какой целью, не является ли он криминальным и т.п., а счастливчику выразить благодарность, за содействие полиции.
JohnPalych
Если бы сдал в стол находок, то вменяли бы статью уже не ему.
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