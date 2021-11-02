Как говорится в эпидемиологической справке от 2 ноября, в ковидных больницах Петербурга находятся
Первично вакцинированы за минувшие сутки были
В Петербурге в реанимации с коронавирусом и пневмониями уже почти 750 человек
Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается. В реанимациях уже почти 750 человек, больше половины из которых на ИВЛ, сообщили в Смольном.
Как говорится в эпидемиологической справке от 2 ноября, в ковидных больницах Петербурга находятся
Первично вакцинированы за минувшие сутки были
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