В Петербурге в реанимации с коронавирусом и пневмониями уже почти 750 человек

Как говорится в эпидемиологической справке от 2 ноября, в ковидных больницах Петербурга находятся 7 969 больных. Из них 749 — в реанимации, а 372 подключены к ИВЛ. 38 604 петербуржца находятся на амбулаторном лечении. За минувшие сутки поступил еще 341 новый больной, а выписаны были 110.



Первично вакцинированы за минувшие сутки были 7 330 петербуржцев. Закончили цикл 1 490 . Всего с начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,9 млн жителей. В запасе еще 784 тысячи доз вакцины.

