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В Петербурге в реанимации с коронавирусом и пневмониями уже почти 750 человек

Число заболевших коронавирусом в Петербурге увеличивается. В реанимациях уже почти 750 человек, больше половины из которых на ИВЛ, сообщили в Смольном.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 2 ноября, в ковидных больницах Петербурга находятся 7 969 больных. Из них 749 — в реанимации, а 372 подключены к ИВЛ. 38 604 петербуржца находятся на амбулаторном лечении. За минувшие сутки поступил еще 341 новый больной, а выписаны были 110.

Первично вакцинированы за минувшие сутки были 7 330 петербуржцев. Закончили цикл 1 490. Всего с начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,9 млн жителей. В запасе еще 784 тысячи доз вакцины.

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Комментарии (1)

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