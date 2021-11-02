Минюст урежет права заключенных в карантин и ЧС

Министерство Юстиции подготовило поправки, которые расширяют возможности ФСИН по ограничению заключённых в правах.

Из опубликованного 2 ноября на официальном портале нормативных правовых актов законопроекта следует, что постояльцев исправительных учреждений предлагается ограничить в правах встречаться с родственниками и адвокатами, звонить по телефону, делать покупки в магазине. Кроме того, могут запрещаться переписка, получение передач и денежных переводов. Заключённых можно будет лишать прогулок, ТВ, литературы, письменных принадлежностей, права на посещение похорон родственников.

Ограничения могут вводится в случае «введения в районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при введении ограничительных мероприятий (карантина), захвате заложников, совершении террористического акта, массовых беспорядках... ‎...или групповых неповиновениях осужденных либо наличии реальной угрозы вооруженного нападения в исправительном учреждении может быть введен режим особых условий».

Фото: с сайта regulation.gov.ru Поделиться Поделиться







На данный момент предлагаемая к изменениям норма из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предполагает ограничения в правах заключённых только в случае «стихийного бедствия, введения в районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных».

Стоит отметить, что новые карантинные ограничения в учреждениях ФСИН практикуются уже с 2020 года. СМИ неоднократно сообщали, например, об ограничении фигурантов резонансных дел в праве на переписку.



Законопроект ведомства Константина Чуйченко до 8 ноября доступен для общественного обсуждения.

