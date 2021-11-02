Еще 100 тысяч доз «Спутника» отправились из России в Никарагуа

Республика Никарагуа в Центральной Америке получила еще 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «
Всего в Никарагуа к настоящему моменту поставлено по 220 тысяч доз первого и второго компонентов «Спутника», а также 3,68 миллиона доз — «Спутника Лайт». По данным местного министерства здравоохранения, в республике свыше 2,9 миллиона человек (
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» теперь используется только для ревакцинации уже привитых и для переболевших коронавирусом.