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Еще 100 тысяч доз «Спутника» отправились из России в Никарагуа

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Республика Никарагуа в Центральной Америке получила еще 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на правительственный портал региона.

Всего в Никарагуа к настоящему моменту поставлено по 220 тысяч доз первого и второго компонентов «Спутника», а также 3,68 миллиона доз — «Спутника Лайт». По данным местного министерства здравоохранения, в республике свыше 2,9 миллиона человек (45,28 % населения) уже вакцинированы как минимум одной дозой.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» теперь используется только для ревакцинации уже привитых и для переболевших коронавирусом.

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Комментарии (6)

angel of death
Никарагуа нужнее, безусловно... надеюсь вся госдура отправится туда работать... и старого хрыча с собой пусть забирают...
NAFTALIN 2000-2036
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Abu-Denis
В Петербург завезли Спутник Лайт, только в поликлиниках его нет. Сбыли, выходит, папуасам для международного престижа. А в том, что заболевает по 41 тысяче и мрет минимум по 1150 человек в день, пропагандоны винят антиваксеров.
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