Еще 100 тысяч доз «Спутника» отправились из России в Никарагуа

Республика Никарагуа в Центральной Америке получила еще 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса « Спутник V ». Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на правительственный портал региона.



Всего в Никарагуа к настоящему моменту поставлено по 220 тысяч доз первого и второго компонентов «Спутника», а также 3,68 миллиона доз — «Спутника Лайт». По данным местного министерства здравоохранения, в республике свыше 2,9 миллиона человек ( 45,28 % населения) уже вакцинированы как минимум одной дозой.

