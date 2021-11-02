Женщина на «Ладе» задавила пьяного мужчину, лежавшего на дороге под Лугой

Пешеход погиб в ДТП в Лужском районе Ленобласти вечером 1 ноября. Он лежал на дороге в темной одежде.



Как сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 18:30 понедельника на 1-м километре автодороги Городец — Конезерье 42-летняя жительница Лужского района, двигаясь в сторону деревни Конезерье на своей LADA Kalina, наехала на 52-летнего местного жителя, который в пьяном виде лежал на проезжей части. На мужчине была темная одежда без светоотражающих элементов.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.