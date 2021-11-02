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Женщина на «Ладе» задавила пьяного мужчину, лежавшего на дороге под Лугой

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Пешеход погиб в ДТП в Лужском районе Ленобласти вечером 1 ноября. Он лежал на дороге в темной одежде.

Как сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 18:30 понедельника на 1-м километре автодороги Городец — Конезерье 42-летняя жительница Лужского района, двигаясь в сторону деревни Конезерье на своей LADA Kalina, наехала на 52-летнего местного жителя, который в пьяном виде лежал на проезжей части. На мужчине была темная одежда без светоотражающих элементов.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (2)

AGP
Точно "пешеХОД" 🤔?
266514642
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прихо.дится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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