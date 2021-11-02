Мощный всплеск тепла обещает Гидрометцентр

Всплеск тепла связан с господством атлантических воздушных масс, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — цитирует 2 ноября ТАСС Вильфанда.
Максимальные аномалии вероятны в Красноярском крае, на востоке Якутии, в Магадане. «Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — отметил он.
«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, всё Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — сказал Вильфанд РИА Новости.