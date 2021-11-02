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Мощный всплеск тепла обещает Гидрометцентр

Практически на всей территории России, в том числе на Северо-Западе и в Петербурге, в субботу, 6 ноября, ожидается температура выше нормы на 6–10 градусов.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Всплеск тепла связан с господством атлантических воздушных масс, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составит только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория», — цитирует 2 ноября ТАСС Вильфанда.

Максимальные аномалии вероятны в Красноярском крае, на востоке Якутии, в Магадане. «Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают всё: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — отметил он.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, всё Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию», — сказал Вильфанд РИА Новости.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно п.ереболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Wert
Вспышка слева!
Вася Пупкинд
Вспышку тепла.
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