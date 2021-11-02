Рекордное количество ковидных коек открыто в российских больницах

В России сейчас организовано больше 290 тысяч коек для коронавирусных больных. Это рекорд: до этого, в предыдущий пик заболеваемости, было максимум 270 тысяч коек, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям», опубликованном 2 ноября. Ситуацию в Петербурге он назвал непростой.



«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — отметил Чуланов.

