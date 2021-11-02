Рекордное количество ковидных коек открыто в российских больницах

В России сейчас организовано больше 290 тысяч коек для коронавирусных больных. Это рекорд: до этого, в предыдущий пик заболеваемости, было максимум 270 тысяч коек, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям», опубликованном 2 ноября. Ситуацию в Петербурге он назвал непростой.
«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — отметил Чуланов.
Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в большинстве регионов, и в Петербурге рост активнее, чем по стране в целом. Только в 13 регионах есть небольшое снижение.
«Москва и Санкт-Петербург всегда вызывают особую обеспокоенность, потому что это очень крупные регионы с очень высокой плотностью населения, здесь риски больше. Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться. В Санкт-Петербурге на 42-й неделе был рост 14%, а в среднем по стране — 13%. Обстановка непростая», — констатирует инфекционист.
Напомним, смертельная статистика в Петербурге ставит рекорд за рекордом.