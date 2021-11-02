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«Спутник» стал словом года в России. Его стали упоминать в девять раз чаще

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В России признали словом года «спутник» — его стали употреблять в девять раз чаще. Об этом сообщает Государственный институт русского языка имени Пушкина.

«Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — рассказал 2 ноября ТАСС доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Второе место занимает слово «Афганистан» (в 6,5 раз больше упоминаний). Специалисты объясняют это тем, что для россиян тема Афганистана «очень чувствительна»: многие помнят присутствие там советских войск, и последние новости «задели спящую травму общества».

В пять раз также выросла частотность упоминаний «Северного потока», который расположился на третьей строчке. Интерес к этому словосочетанию, говорится в исследовании, подогрел газовый кризис, который «стал главной темой октября», и окончание работ по прокладке «Северного потока-2».

На четвертом месте стоит слово «перепись» (частотность выросла в 4,6 раза»), также чаще стали звучать слова «импичмент», «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер».

По итогам 2020 года такими словами стали связанная с эпидемией коронавируса «самоизоляция» и появившееся в связи с поправками в Конституцию «обнуление».

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Комментарии (1)

Денеб
Вообще-то "Спутник" - это слово из 1957 г, когда мы первые запустили искусственный спутник Земли..... Нынешний "Спутник" - это заимствование, плагиат.... Примазка к советскому славному прошлому....
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