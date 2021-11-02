«Называли героями, сейчас такого нет». Почти треть российских врачей из «красных зон» готова уволиться из-за выгорания

Российские медики жалуются на выгорание из-за работы в условиях пандемии. Близки к увольнению почти 30% врачей, работающих с коронавирусными больными, сообщает 1 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса команды приложения «Справочник врача».



В исследовании поучаствовали 2822 человека, 90% из них — врачи, 611 на момент проведения опроса работали в «красных зонах». Почти 37% респондентов ответили, что из-за эмоциональной усталости у них появились проблемы со здоровьем. 58,1% медиков из коронавирусных отделений и госпиталей отметили, что идут на работу с интересом, но в целом устали, а 29,3% этот интерес потеряли. Полны сил, как выяснилось, только 12,6% опрошенных из этой группы. Примечательно, что «штатные» врачи дали почти аналогичные ответы.