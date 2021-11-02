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«Называли героями, сейчас такого нет». Почти треть российских врачей из «красных зон» готова уволиться из-за выгорания

Российские врачи ответили, как на них повлияла пандемия коронавируса

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Российские медики жалуются на выгорание из-за работы в условиях пандемии. Близки к увольнению почти 30% врачей, работающих с коронавирусными больными, сообщает 1 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса команды приложения «Справочник врача».

В исследовании поучаствовали 2822 человека, 90% из них — врачи, 611 на момент проведения опроса работали в «красных зонах». Почти 37% респондентов ответили, что из-за эмоциональной усталости у них появились проблемы со здоровьем. 58,1% медиков из коронавирусных отделений и госпиталей отметили, что идут на работу с интересом, но в целом устали, а 29,3% этот интерес потеряли. Полны сил, как выяснилось, только 12,6% опрошенных из этой группы. Примечательно, что «штатные» врачи дали почти аналогичные ответы.

По словам медсестры одного из коронавирусных госпиталей Москвы, больше всего персонал расстраивает равнодушие руководства. Также пропало ощущение, что врачи нужны обществу: «В начале пандемии нас благодарили, называли героями, присылали еду из ресторанов, мы чувствовали себя нужными. Сейчас такого ощущения уже нет».

Почти все опрошенные также полагают, что их состояние скажется или уже сказалось на пациентах. Меньше четверти считают, что стали по отношению к заболевшим более черствыми, а менее 10% заявили, что уже им не сопереживают.

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Комментарии (3)

260708081
Нельзя сравнивать прошлый год и этот.
Тогда элементарно не хватало СИЗ, не было выплат за работу с ковид-зараженными, не было иммунитета у большинства медиков, поэтому умирали десятками - разве не героизм? Теперь не только большинство из них переболело но есть вакцины, есть опыт, иммунитет, который, быть может, в этой ситуации важнее всего.
Денеб
"Недолго музыка играла.... Недолго фраер (верховный) танцевал" (С)
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