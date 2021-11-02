Диктора Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Советского и российский теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова похоронят 2 ноября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщается на сайте Первого канала.



Президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев уточнил, что отпевание Кириллова пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы.



Игорь Кириллов скончался 30 октября в возрасте 89 лет. На телевидении он начал работать с 1957 года. Более 20 лет вел программу «Время». В апреле 1961-го именно Кириллов сообщил о полете в космос Юрия Гагарина. Возглавлял дикторский отдел Первого канала с 1968-го по 1989 год. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.

